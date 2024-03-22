«Организационно к запуску проверки наличия полиса ОСАГО по камерам всё готово». Страховщики торопят правительство поскорее запустить систему онлайн-контроля «автогражданки»

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в ходе конференции Insur-Selling 2024 заявил, что необходимо поскорее запустить систему автоматической проверки наличия полисов ОСАГО, пишет «Коммерсантъ».

«Организационно к запуску проверки наличия полиса ОСАГО по камерам всё готово», — сказал Уфимцев.

По его словам, страховщики попросили главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова обратиться в правительство с просьбой ускорить этот процесс, что он и сделал, направив соответствующее письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина. В письме депутат отмечает, что запуск нового функционала позволит региональным бюджетам ежегодно получать около 2 млрд рублей за счёт штрафов. На данный момент штраф за отсутствие у водителя полиса ОСАГО составляет 800 рублей согласно ст. 12.37 КоАП.

Обмен информацией, необходимой для выявления нарушителей, будет происходить между ГИБДД и Национальной страховой информационной системой. Основная причина проволочки, по данным «Коммерсанта», в том, что требуется доработать информационную систему МВД «Паутина», которая аккумулирует информацию со всех камер.

Сегодня, по данным ГИБДД, на дорогах России работает 25,2 тысячи стационарных, 3,1 тысячи передвижных и 900 мобильных камер видеонаблюдения.

Напомним, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, исключающий проверку ОСАГО при постановке машины на учёт в ГИБДД.

Ранее Пригородный районный суд Свердловской области взыскал 214,5 тысячи рублей с местного жителя, который умышленно повредил комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения «КРИС-П», принадлежавший ООО «УГМК-Телеком».