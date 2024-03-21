В Нижнем Тагиле суд взыскал более 200 тысяч рублей с автолюбителя, который испортил камеру фотофиксации на дороге

Пригородный районный суд Свердловской области взыскал 214,5 тысячи рублей с местного жителя, который умышленно повредил комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения «КРИС-П», принадлежавший ООО «УГМК-Телеком». Инцидент произошёл в мае 2022 года на трассе в районе села Краснополье.

«Антонов В. умышленно повредил комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения “КРИС-П”, столкнув его руками в канаву, в результате чего фоторадарный комплекс упал и получил механические повреждения в виде нарушения геометрии козырька и неисправности видеокамеры прибора», — сообщает пресс-служба суда.

В итоге суд, с учётом признания иска ответчиком, в полном объёме удовлетворил исковые требования ООО «УГМК-Телеком», взыскав с мужчины денежную сумму, равную стоимости восстановительного ремонта повреждённого им фоторадарного комплекса.