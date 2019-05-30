«Опять всё передёрнули»: Онищенко объяснил слова о том, что пенсионеры должны жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко объяснил свои слова о том, что пожилые люди должны жить «чуть-чуть впроголодь», чтобы оставаться здоровыми, пишет «Комсомольская правда».

«Вот опять же всё передёрнули… Я не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. А я против, чтобы у них росли животы. Мною было обращено внимание именно на рост животов. Потому что, как правило, полнота появляется в области талии. Это понятно? Надо идти по пути укрепления пресса!» — сказал политик.

Ранее Онищенко дал совет пожилым людям, как избавиться от брюшного жира.

«Надо не забывать, что объём потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», — сказал Онищенко.

Он также подчеркнул, что «физическая нагрузка нужна, если при этом сердце позволяет». Первоначально журналисты интересовались у бывшего главного санитарного врача РФ его мнением об эффективности интенсивных интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, наличие которого связано с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.