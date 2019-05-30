«Опять всё передёрнули»: Онищенко объяснил слова о том, что пенсионеры должны жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко объяснил свои слова о том, что пожилые люди должны жить «чуть-чуть впроголодь», чтобы оставаться здоровыми, пишет «Комсомольская правда».
«Вот опять же всё передёрнули… Я не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. А я против, чтобы у них росли животы. Мною было обращено внимание именно на рост животов. Потому что, как правило, полнота появляется в области талии. Это понятно? Надо идти по пути укрепления пресса!» — сказал политик.
Ранее Онищенко дал совет пожилым людям, как избавиться от брюшного жира.
«Надо не забывать, что объём потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», — сказал Онищенко.
Он также подчеркнул, что «физическая нагрузка нужна, если при этом сердце позволяет». Первоначально журналисты интересовались у бывшего главного санитарного врача РФ его мнением об эффективности интенсивных интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, наличие которого связано с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.
«Конечно же, любая физическая нагрузка снижает количество жира, потому что он расходуется естественным путём. При определённых видах патологии делают даже операцию, но естественная физическая нагрузка наиболее эффективна, если это не тяжёлый диабет. Нужно понимать, что любой человек, который имеет избыточный вес, или находится пока ещё в не диагностированной стадии диабета, или уже на ранней стадии заболевания», — заключил депутат Госдумы.