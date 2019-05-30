Онищенко рекомендовал пожилым людям «жить чуть-чуть впроголодь»

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал пожилым людям «жить чуть-чуть впроголодь», чтобы избавиться от брюшного жира, пишет RNS.
«Надо не забывать, что объём потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», — заявил Онищенко.
Он также подчеркнул, что «физическая нагрузка нужна, если при этом сердце позволяет».
Первоначально журналисты интересовались у бывшего главного санитарного врача об эффективности интенсивных интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, наличие которого связано с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.
«Конечно же, любая физическая нагрузка снижает количество жира, потому что он расходуется естественным путём. При определённых видах патологии делают даже операцию, но естественная физическая нагрузка наиболее эффективна, если это не тяжёлый диабет. Нужно понимать, что любой человек, который имеет избыточный вес, или находится пока ещё в недиагностированной стадии диабета, или уже на ранней стадии заболевания», — заключил депутат Госдумы.