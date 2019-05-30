Онищенко рекомендовал пожилым людям «жить чуть-чуть впроголодь»

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал пожилым людям «жить чуть-чуть впроголодь», чтобы избавиться от брюшного жира, пишет RNS.

«Надо не забывать, что объём потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», — заявил Онищенко.

Он также подчеркнул, что «физическая нагрузка нужна, если при этом сердце позволяет».

Первоначально журналисты интересовались у бывшего главного санитарного врача об эффективности интенсивных интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, наличие которого связано с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.