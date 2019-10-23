Опубликовано видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

СМИ опубликовали видео с места перестрелки между жителями в Ростовской области, в которой погибли пять человек. Ролик разместил на своём ресурсе РЕН ТВ. На кадрах запечатлены сотрудники правоохранительных органов, изучающие место происшествия.

Разборки под Ростовом произошли накануне, 22 октября, на хуторе Чернозубов Орловского района. Местные жители разругались друг с другом из-за земельных участков для выпаса скота и взялись за охотничье оружие. Предполагается, что многолетний конфликт между чеченскими семьями обострился после того, как Бациевы засеяли поле, которое Дакишвили считали своим.

В результате перестрелки пятеро мужчин погибли. По информации телеканала, это Арби, Идрис и Ислам Бациевы, Зураб Дакишвили и ещё одно неустановленное лицо. Двое (Адлан Бациев и Балауди Хусиханов) были доставлены с огнестрельными ранениями в реанимацию. Трое участников конфликта скрылись, сейчас они разыскиваются правоохранителями. Следственное управление СКР России по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 2 ст. 105 УК РФ).