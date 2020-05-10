Опрессовки теплосетей в Нижнем Тагиле начнутся с 12 мая

Первые гидроиспытания теплосетей в Нижнем Тагиле начнутся с 12 мая, после отключения отопления. График проведения опрессовок опубликовали теплоснабжающие компании.

В Дзержинском районе «Горэнерго-НТ» приступит к опрессовкам 12, 14, 15 и 18 мая, а завершатся работы до конца месяца. В июне начнутся работы по устранению утечек.

МУП НТТС приступит к гидроиспытаниям с 14 мая. Часть опрессовок пройдёт в мае, часть — в июне, ещё несколько — в начале июля. 20 мая гидроиспытания теплосетей пройдут на улицах Ермака, Космонавтов и Фрунзе, а 21 мая — в центре города.

МУП «Тагилэнерго» начнёт опрессовки 13 мая в домах на улицах Газетной и Вязовской, а завершит 25 мая на улицах Красногвардейской и Строителей.