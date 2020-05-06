Отопление в Нижнем Тагиле начнут отключать уже сегодня

Из-за устоявшейся тёплой погоды в мае отопительный сезон в Нижнем Тагиле завершится уже на этой неделе. Все ресурсоснабжающие организации начнут поэтапное прекращение подачи теплоностителя в жилые дома с 6 мая. В последнюю очередь отопление традиционно отключат в больницах, школах, детских садах и других социальных объектах. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города и подписано мэром Владиславом Пинаевым.

«Потребителям тепловой энергии обеспечить отключение систем отопления от систем централизованного теплоснабжения. Организациям коммунального комплекса в целях проверки механической прочности и плотности трубопроводов подготовить магистральные и внутриквартальные тепловые сети, внутридомовые системы теплоснабжения для проведения гидропневмопромывки и гидроиспытаний в межотопительный период», — говорится в постановлении.

Графики гидравлических испытаний тепловых сетей должны быть согласованы с администрацией города. Они будут опубликованы в СМИ не менее чем за 5 дней до запланированной даты проведения испытаний.

Напомним, на этой неделе в Нижнем Тагиле потеплеет до плюс 26–28 градусов. Многие жители города на днях уже жаловались на духоту в квартирах и просили отключить отопление раньше.