Определился подрядчик на обслуживание фонтанов Нижнего Тагила

Мэрия Нижнего Тагила подвела итоги аукциона на содержание городских фонтанов в 2019 году. В период с апреля по октябрь этим займётся ООО «Гидравлика», проводившее аналогичные работы в прошлые годы. Компания была единственным участником электронного аукциона на сайте госзакупок. Сумма контракта составила почти 5,5 млн рублей.

За эти деньги подрядчик обязан следить за работой шести городских фонтанов (трёх в Театральном сквере, на площади Славы, в Комсомольском сквере и на пр. Ленина): перед запуском очистить их и проверить техсостояние, после осуществлять своевременную смену воды и пр. Также объекты необходимо будет законсервировать на зиму.