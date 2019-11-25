Оправданный фигурант «московского дела» Алексей Миняйло подал иск к Минфину на 1,5 млн рублей

Один из фигурантов «московского дела» волонтёр штаба Любови Соболь Алексей Миняйло подал судебный иск к Минфину. Мужчина требует выплатить компенсацию полтора миллиона рублей за незаконное уголовное преследование.

Как сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, это первое заявление от бывших фигурантов «московского дела».

Напомним, Миняйло был арестован по обвинению в участии в массовых беспорядках после несогласованной акции 27 июля. Он стал вторым фигурантом «московского дела», которому было предъявлено обвинение по этой статье. 26 сентября Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении 34-летнего мужчины.