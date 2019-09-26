СК прекратил уголовное преследование одного из фигурантов «московского дела»

Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении Алексея Миняйло, который был одним из фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве, возбуждённого после серии несогласованных митингов оппозиции.

«Только что нас уведомили в Следственном комитете, что в отношении моего подзащитного Миняйло уголовное преследование прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления», — рассказал ТАСС адвокат Алан Гамазов.

По словам правозащитника, Миняйло намерен подать исковое заявление о выплате компенсации за незаконное преследование.

«Обвинение снято по реабилитирующим основаниям, будем просить компенсацию. Сумма компенсации будет уточняться, после чего мы примем окончательное решение», — добавил Гамазов.

Миняйло был арестован по обвинению в участии в массовых беспорядках после несогласованной акции 27 июля. Он стал вторым фигурантом «московского дела», которому предъявлено обвинение по этой статье. До ареста 34-летний Миняйло был волонтёром штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь.