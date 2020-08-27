Оппозиция Беларуси назвала недопустимым создание в России резерва силовиков по просьбе Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции считает недопустимым создание в России «вооружённых группировок для использования на территории Беларуси».

Таким образом совет прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что в России по просьбе Александра Лукашенко сформировали резерв из сотрудников правоохранительных органов, который могут отправить в Беларусь, но не станут этого делать до тех пор, пока «экстремистские элементы… не начнут поджигать машины, дома, банки».

Как пишет «Медуза», совет считает, что формирование таких группировок «противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества».

В совете добавили, что он придерживается позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси, поэтому просит «любых иностранных партнёров воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи Координационному совету».

В заявлении также говорится, что в Беларуси «проходят исключительно мирные акции, поддерживаемые большинством белорусов».