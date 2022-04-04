Оппозиционер Максим Емельянов пожаловался в СК на руководителя ОД «Тагил без ям» Никиту Чапурина из-за комментариев про военную спецоперацию на Украине 

Администратор тагильского паблика «Перец» Максим Емельянов написал заявление в Следственный комитет на руководителя общественного движения «Тагил без ям» Никиту Чапурина. Поводом для обращения в правоохранительные органы послужили комментарии Чапурина в паблике «Типичный тагильчанин» о ситуации на Украине. По мнению Емельянова, слова общественника попадают под новый закон о фейках и дискредитации Вооружённых сил РФ во время военной спецоперации на Украине.

По словам самого Чапурина, ранее между ним и Емельяновым уже были конфликты.

«Мои комментарии не нарушают законодательство РФ. Поэтому я не боюсь что-либо писать. Я боюсь, что СМИ, отрабатывая заказ политиков или чиновников, будут делать всё, чтобы людей сажали за комментарии. Из органов мне никто не звонил и не писал», — рассказал журналисту АН «Между строк» Никита Чапурин.

В Следственном комитете от комментариев воздержались. Сейчас никаких сообщений под постами в сообществе «Типичный тагильчанин» не осталось.

Отметим, Максим Емельянов неоднократно имел проблемы с законом, несколько раз сотрудники полиции задерживали оппозиционера на протестных митингах.