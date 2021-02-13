Политика

В Нижнем Тагиле на флешмоб с фонариками пришли 20 человек. Двоих задержали

13.02.2021 19:14
В Нижнем Тагиле на флешмоб с фонариками пришли 20 человек. Двоих задержали

В Нижнем Тагиле на флешмоб «Свобода» с фонариками пришли 20 человек. Участники собрались 13 февраля в Комсомольском сквере и планировали выстроиться в надпись «Свобода», снять процесс на видео с квадрокоптера, а позже смонтировать видеоролик. Однако, как только участники запустили аппаратуру в небо, сотрудники полиции задержали владельца квадрокоптера. По словам журналиста АН «Между строк», правоохранительные органы сослались на разрешение, которое необходимо получить для осуществления запуска техники. Позже полицейские задержали ещё одного участника тагильского активиста Максима Емельянова, который, по их мнению, находился в состоянии алкогольного опьянения. После двух задержаний участники флешмоба стали расходиться.

Напомним, 14 февраля в Нижнем Тагиле планируется ещё одна акция с фонариками, но уже направленная на поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Инициатором акции стал глава избирательных штабов Навального Леонид Волков.

Редакция АН «Между строк» предупреждает, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях грозит административной или даже уголовной ответственностью. А также не призывает участвовать в них.

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