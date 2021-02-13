В Нижнем Тагиле на флешмоб с фонариками пришли 20 человек. Двоих задержали

В Нижнем Тагиле на флешмоб «Свобода» с фонариками пришли 20 человек. Участники собрались 13 февраля в Комсомольском сквере и планировали выстроиться в надпись «Свобода», снять процесс на видео с квадрокоптера, а позже смонтировать видеоролик. Однако, как только участники запустили аппаратуру в небо, сотрудники полиции задержали владельца квадрокоптера. По словам журналиста АН «Между строк», правоохранительные органы сослались на разрешение, которое необходимо получить для осуществления запуска техники. Позже полицейские задержали ещё одного участника — тагильского активиста Максима Емельянова, который, по их мнению, находился в состоянии алкогольного опьянения. После двух задержаний участники флешмоба стали расходиться.

Напомним, 14 февраля в Нижнем Тагиле планируется ещё одна акция с фонариками, но уже направленная на поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Инициатором акции стал глава избирательных штабов Навального Леонид Волков.

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