«Оплавились пластиковые окна, треснули стёкла». Жители Нижнего Тагила жалуются на регулярные пожары в бесхозных сараях рядом с жилым домом

В ночь на 30 июня поступило сообщение о пожаре в сараях во дворе дома № 3 по улице Индивидуальной. Как рассказала АН «Между строк» одна из жительниц дома Ольга, около полуночи она услышала за окном сильный хлопок и свист тормозов.

«Я почувствовала нехороший запах и заметила, что на улице как-то очень светло, — говорит женщина. — Подошла к окну, а там уже сараи горят во всю. Мы сразу побежали в подъезд, выключили все автоматы, предупредили соседа, у которого рядом автомобиль был припаркован, он успел его отогнать, а вот мужчина из другого подъезда, видимо, не успел отогнать свою “десятку”, и она снаружи обгорела. Ветер дул в нашу сторону и сильно повредил окна, оплавился пластик, по стёклам пошли трещины. Я думаю, что это был поджог. Эти сараи горят уже третий раз за полгода. До этого пожар был в апреле. Получается, что мы теперь не только очевидцы, но и пострадавшие. Теперь собираем документы, чтобы получить компенсацию».

По словам местных жителей, изначально эти сараи использовались в качестве кладовок, но со временем их перестали эксплуатировать и место облюбовали асоциальные элементы. Жильцы близлежащих домов неоднократно обращались в управляющую компанию и администрацию города с требованием демонтировать опасные постройки. После апрельского пожара замглавы Тагилстроевского района Геннадий Классен заявил журналистам «Телекона», что в адрес управления городским хозяйством мэрии Нижнего Тагила направлено письмо с просьбой запланировать в бюджете средства на снос сараев.

Последствия пожара в апреле 2019 года. Съёмки ТК «Телекон»

Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, площадь пожара составила 54 кв. м. В тушении были задействованы 5 единиц техники и 12 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 00:41. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Ведётся проверка.