Оплата одним касанием: банк «НЕЙВА» начал выпуск бесконтактных карт Visa

Банк «НЕЙВА» начал выпуск дебетовых и кредитных карт Visa с технологией бесконтактной оплаты покупок — Visa payWave. Преимущества бесконтактных карт Visa payWave — это скорость, безопасность и удобство. Оплатить покупки вы можете практически мгновенно. Достаточно приложить карту к считывающему устройству с логотипом Visa payWave, и после звукового сигнала покупка будет оплачена. Карты с технологией payWave не нужно передавать кассиру, при оплате до 1000 рублей не требуется вводить ПИН-код.

«Мы рады предоставить нашим клиентам современный продукт, который существенно облегчит процесс оплаты покупок, сделав эту процедуру рекордно быстрой и удобной», — комментирует Наталия Плохая, директор департамента розничного бизнеса и платёжных технологий.

Карты Visa Банка «НЕЙВА» — это отличная возможность приумножить свои средства как при накоплении, так и при активных покупках. Банк начисляет 5,75% в рублях на остаток и возвращает кэшбэк до 3% от покупок без ограничений. У клиентов есть возможность самостоятельно выбирать категории покупок и получать вознаграждение за покупки живыми деньгами.

Узнать больше о бесконтактной оплате можно на сайте. Подробную информацию о картах Visa уточняйте в офисах банка или по телефону 8−800−7000−213.

Информация на правах рекламы