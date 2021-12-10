Оперштаб: В Свердловской области подросткам разрешено ходить в торговые центры без родителей, а утренники в детсадах пройдут без QR-кодов 

В Свердловской области подростки снова могут ходить в торговые центры без родителей. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель губернатора Павел Креков. Такое решение было принято после обращения кинотеатров к властям Свердловской области. При этом замгубернатора отметил, что сейчас в ТЦ усилят контроль за соблюдением антиковидных мер.

Также на брифинге Креков рассказал, что в Свердловской области открыли обсерватор для тех, кто может ввезти в регион новый штамм коронавируса «омикрон».

«“Омикрона” сегодня нет на территории области, но мы теоретически готовы к его появлению. У нас открыт обсерватор для помещения на карантин не больных людей, а тех, кто возвращается из стран, список которых определил федеральный Роспотребнадзор. Те, кто оттуда возвращается, должны пройти двухнедельную изоляцию и ежедневно сдавать ПЦР-тесты. Мы готовы в случае необходимости госпитализировать, если появятся вдруг больные. Но будем надеяться, что предпринятые меры минимизируют угрозу», — заявил Павел Креков.

Помимо этого, замгубернатора рекомендовал организациям отказаться от корпоративов и провести Новый год в семейном кругу.

Креков также рассказал, что родители смогут пойти на новогодние утренники в детские сады. При этом QR-коды спрашивать у них не будут.

«В принципе, родители попасть на утренники смогут. Всё это, конечно же, решается руководителем учреждения, исходя из санитарных норм, которые подразумевают наличие определённого метража для одного присутствующего, — сказал Креков. — Если это большое помещение, в него может легко войти 50–60 человек: допустим, 30 детишек и остальные сопровождающие», — рассказал Павел Креков.

По словам замгубернатора, на данный момент в регионе вакцинировано 2,2 млн человек — это 51,5% от всего населения Свердловской области.