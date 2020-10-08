Оперштаб по коронавирусу опроверг информацию о переводе школ Екатеринбурга на дистант

Оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом опроверг сообщения о переводе всех школ Екатеринбурга на дистант, которые рассылают жителям в мессенджере WhatsApp, сообщается в телеграм-канале штаба.

«Департамент образования администрации Екатеринбурга не издавал приказов о переводе с 19 октября этого года всех общеобразовательных организаций на обучение с применением дистанционных технологий. Распространяемая информация является ложной», — подчеркнули в оперштабе.

В сообщении также отмечено, что штаб пока не изучал вопрос о переводе школ на дистанционный формат работы.

«Накануне на заседании штаба был ещё раз уточнён алгоритм перевода отдельных классов или образовательных учреждений на дистант в случае заносов новой коронавирусной инфекции», — добавили в штабе.

Представители оперштаба подчеркнули, что сроки школьных каникул также не пересматривали.

Ранее Znak.com сообщал, что на утро 8 октября в Свердловской области из-за коронавируса было закрыто 408 классов и три детских сада. На сегодня в регионе подтверждено более 30,3 тысячи случаев коронавируса, скончались 627 человек.

Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 постепенно растёт. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал предприятиям региона перевести на удалённый режим работы до 30% сотрудников, а накануне Минздрав Свердловской области издал указ о переводе коек под коронавирусные госпитали ещё в десяти больницах региона.