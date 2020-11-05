Оперштаб объяснил удаление статистики по коронавирусу мэриями городов Свердловской области

Свердловский оперативный штаб по коронавирусу объяснил причину удаления статистики по COVID-19 с сайтов администраций городов региона приведением данных к одному образцу, пишет Znak.com.
По словам представителей штаба, серьёзное расхождение в статистике у муниципалитетов и самого штаба связано с особенностями учёта случаев: в статистику оперштаба и управления Роспотребнадзора входят только случаи, подтверждённые лабораторными исследованиями и референс-центрами, муниципалитеты же включают в статистику «в том числе первичные, неперепроверенные и повторные результаты анализов».
«По мере развития эпидемии и накопления таких результатов эта статистическая погрешность стала значительной, что дезориентировало не только сами оперштабы, но и жителей муниципалитетов», — подчеркнули в штабе.
В настоящее время Минздравом и Управлением РПН по Свердловской области проводится оптимизация и интеграция баз данных, чтобы статистика была приведена к одному образцу.
- В последние несколько недель администрации уральских городов (в частности, Карпинска и Лесного) перестали публиковать собственную статистику по коронавирусу, которую размещали на сайтах мэрии, сообщали издания «Вечерний Карпинск» и «В Лесном». В обоих случаях число заболевших на сайте мэрии значительно превышало данные оперштаба: в Карпинске, по версии штаба, болели 100 человек, по версии мэрии — 300 человек, в Лесном, по версии штаба, болели 245 человек, по версии мэрии — 567 человек. Такие же расхождения были на сайтах мэрий и других городов. Сейчас во многих случаях информация удалена.
- Всего с марта в Свердловской области, по официальным данным, выявлено 37 613 случаев коронавируса. Скончались 807 человек, выздоровели 29 714 пациентов.