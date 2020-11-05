Оперштаб объяснил удаление статистики по коронавирусу мэриями городов Свердловской области

Свердловский оперативный штаб по коронавирусу объяснил причину удаления статистики по COVID-19 с сайтов администраций городов региона приведением данных к одному образцу, пишет Znak.com.

По словам представителей штаба, серьёзное расхождение в статистике у муниципалитетов и самого штаба связано с особенностями учёта случаев: в статистику оперштаба и управления Роспотребнадзора входят только случаи, подтверждённые лабораторными исследованиями и референс-центрами, муниципалитеты же включают в статистику «в том числе первичные, неперепроверенные и повторные результаты анализов».

«По мере развития эпидемии и накопления таких результатов эта статистическая погрешность стала значительной, что дезориентировало не только сами оперштабы, но и жителей муниципалитетов», — подчеркнули в штабе.

В настоящее время Минздравом и Управлением РПН по Свердловской области проводится оптимизация и интеграция баз данных, чтобы статистика была приведена к одному образцу.