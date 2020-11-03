Мэрия Карпинска удалила с сайта статистику по заболевшим коронавирусом из-за несовпадения с официальной

Администрация Карпинского городского округа скрыла со своего сайта статистику по заболевшим коронавирусом в муниципалитете, пишет издание «Вечерник Карпинск».

Издание отмечает, что данные по заражённым в отчёте Карпинской центральной городской больницы, на которую опиралась местная мэрия, всегда отличались от цифр оперативного штаба по коронавирусу в Свердловской области. Несколько раз на сайте горадминистрации Карпинска публиковалось гораздо большее количество ковидных больных, чем сообщал оперштаб. В частности, в последний раз, когда мэрия показывала статистику по заболеваемости в муниципалитете, то есть 19 октября, на сайте Карпинского ГО указывалось 300 подтверждённых случаев в городе, в то же время областной оперштаб сообщил о менее чем 100 заражённых в городе. После этого администрация города больше не публиковала количество заболевших коронавирусом за день, причём все документы с цифрами по подтверждённым диагнозам, что выставляли на сайте до этого, тоже удалили с сайта.

На данный момент мэрия Карпинского ГО ситуацию не комментирует.