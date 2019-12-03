Операторы связи попросили внести изменения в закон о «суверенном интернете»

Операторы связи попросили законодательно запретить компаниям, устанавливающим оборудование для исполнения закона о «суверенном интернете», использовать данные абонентов, со ссылкой на источники пишет РБК. По их словам, 28 ноября эта тема обсуждалась на совещании в Совете Федерации.

По мнению ведущего аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карена Казаряна, речь идёт о сохранности как персональных данных, так и другой информации, например истории браузера. Он отметил, что закон о «суверенном интернете» не обеспечивает безопасность хранения данных и это должно быть прописано в подзаконных актах.

Консультант по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий отмечает, что один из главных недостатков закона — отсутствие раздела об ответственности за работоспособность сети.

Напомним, закон о «суверенном интернете» вступил в силу в ноябре. Согласно ему, операторы связи должны будут установить на свои сети оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор, это даст ведомству возможность управлять маршрутизацией трафика в случае внешней угрозы российскому сегменту интернета. Оборудование также будет блокировать запрещённые ресурсы.

По словам источников РБК, тестирование оборудования уже начали на Урале и планируют завершить до конца года, после чего будет принято решение о расширении на другие регионы.