Операторы связи пообещали не отключать за минус на счёте при обострении эпидемии в России

Операторы сотовой связи готовы не ограничивать доступ к мобильному интернету и звонкам абонентов при нулевом балансе в случае, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России ухудшится, со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Операторы обещают, что тем абонентам, которые из-за карантина не смогут вовремя пополнить баланс, будет автоматически подключаться возможность отсроченной оплаты. Услуги отсроченного платежа на срок до 30 дней по умолчанию есть у каждого оператора. Кроме того, по требованию властей на время эпидемии операторы не станут ограничивать доступ к интернету и ТВ при нулевом балансе. Все разработанные меры будут действовать до конца апреля с возможностью их продления в случае необходимости.

По информации издания, это лишь часть мер, которые обсуждало с операторами Минкомсвязи. В разговоре также упоминался вариант предоставления безлимитного мобильного интернета тем, кто оказался в зоне карантина, но он может быть задействован лишь в случае введения чрезвычайного режима. Пока необходимости в этом нет.

Эксперты говорят, что финансовые убытки от обнуления стоимости услуг, которые востребованы в экстренных ситуациях, окажутся не такими серьёзными по сравнению с репутационными потерями, грозящими компаниям в случае бездействия. Доля абонентов, которые пользуются отсрочкой оплаты, в обычное время не превышает 15% от всей базы. Операторы смогут через месяц получить платежи, а доля тех, кто не оплатит услуги, будет минимальна, уверен, в частности, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее, в середине марта, сотовые операторы предупредили власти и абонентов о неизбежности роста тарифов на связь, если государство не компенсирует им расходы на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым сайтам. Компенсации бизнес готов получить в виде налоговых льгот. В противном случае с учётом потерь из-за ослабления рубля связь в 2020 году может подорожать на 20%, предупреждают участники рынка.