Операторов 5G обяжут использовать российское оборудование. В России его не производят

Операторов обяжут использовать серверы российского производства при строительстве связи пятого поколения (5G), со ссылкой на дорожную карту, разработанную Национальным центром информацизации («дочка» «Ростеха»), пишет РБК.

Документ одобрили в правительственной комиссии по цифровому развитию. Проект должны реализовать к 2023–2024 году. Минпромторг и фонд «Сколково» назначили ответственными за отраслевые решения. Планируется, что в 2021 году сеть 5G появятся минимум в пяти городах-миллионниках, а в 2024 году — в десяти.

На использовании российских серверов при строительстве 5G настаивал вице-премьер Максим Акимов, курирующий нацпрограмму «Цифровая экономика».

«Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги или значительная их часть были отданы зарубежным вендорам — поставщикам оборудования», — заявил Акимов.

Отмечается, что в России не производят большую часть оборудования, необходимого для 5G. Поэтому в первых вариантах дорожной карты предполагалось кооперировать работу с международными партнёрами — китайскими Huawei и ZTE, американскими Cisco, Qualcomm, Verizon и финской Nokia. В последней редакции документа говорится, что при строительстве сетей 5G операторы должны перейти на «серверы общего пользования российской разработки на базе доверенной электронно-компонентной базы». Один из источников, участвовавший в разработке документа, объяснил, что под серверами общего пользования понимают обычные серверы, которые используют ИТ-компании. Такое оборудование дешевле специализированных серверов, и его использование поможет снизить санкционные риски, отметил источник.

Дорожные карты вступят в силу после рассмотрения президиумом совета по стратегическому развитию и национальным проектам. На создание сетей 5G уйдёт около 650 миллиардов рублей, рассказывал Акимов.