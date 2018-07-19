Оператор канала «Москва 24» снимал интервью Сергея Собянина с лапшой на ушах (ВИДЕО)

Во время интервью мэра Москвы Сергея Собянина телеканалу «Москва 24» 18 июля один из операторов, снимавших градоначальника, повесил себе на ухо варёную лапшу, пишет «Медуза».
Видео с лапшой выложил в своём Instagram Сергей Харитонов, он же, предположительно, и есть главный герой ролика.
Изображение на экране камеры в самом ролике, выложенном Харитоновым, выглядит нечётко, однако съёмки именно с этого ракурса вошли в интервью, опубликованное на сайте «Москвы 24».
Вероятно, акция с лапшой планировалась заранее.
АААААААААА pic.twitter.com/djeGPhQIi9
— dmitriy blinnikov (@discojournalist) 18 июля 2018 г.
В интервью «Медузе» Сергей Харитонов рассказал, что сотрудничает с «Москвой 24» как фрилансер. После выхода материала и общения с «Медузой» он удалил свой аккаунт в Instagram. Руководство телеканала позже заявило, что Харитонов не имеет к нему никакого отношения, однако его готовы взять в штат, «раз он так хочет ассоциировать себя с "Москвой 24"».
Телеканал «Москва 24» был основан в 2011 году по инициативе Сергея Собянина и принадлежит мэрии столицы.