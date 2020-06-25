Оперативный штаб подтвердил заполненность больниц для пациентов с коронавирусом в Екатеринбурге

Муниципальные больницы Екатеринбурга остаются заполненными, но «говорить о их абсолютной загрузке нельзя», а ситуация с загруженностью больниц Свердловской области не вызывает серьёзных опасений у медицинского сообщества, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Ежедневно пациенты выписываются и госпитализируются новые больные COVID-19, пневмониями, средними и тяжелыми формами ОРВИ. Только в Екатеринбурге в сутки выписываются в среднем 50-100 человек, лежавших в стационарах или лечившихся амбулаторно. В отдельные дни этот показатель бывает вдвое больше», — сказали в штабе.

В оперативном штабе подчеркнули, что пациентов с коронавирусной инфекцией также отвозят в областные и федеральные больницы, в том числе психиатрическую больницу, наркологическую больницу, госпиталь ветеранов войн, ОДКБ, НИИ ОММ, а также в больницы в Сысерти, Первоуральске, Ревде, Верхней Пышме. Кроме того, пациентов с лёгкой формой коронавирусной инфекции, а также бессимптомных носителей отвозят в изоляторы, 1,6 тысячи человек лечатся на дому.

«При необходимости в Екатеринбурге может быть развёрнут дополнительный коечный фонд. В резерве сейчас находятся несколько отделений, в том числе одно из подразделений ЦГБ № 3 и подразделения других муниципальных больниц», — сказали в штабе.

О высокой загруженности больниц ранее сообщали СМИ региона — в частности, в начале июня 66.ru писал, что в учреждениях здравоохранения Екатеринбурга свободно 119 мест для госпитализации людей, заражённых коронавирусом, что составляет 5,2% перепрофилированных коек. Во всей Свердловской области было занято 2/3 коронавирусных коек. А накануне житель Екатеринбурга Юрий Плотников восемь часов прождал госпитализацию в КТ-центре, где ему диагностировали пневмонию, сообщала Znak.com его супруга.