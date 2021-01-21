Опасения жителей Нижнего Тагила оправдались. Коммерсанты перехитрили мэрию и сделали из общественной бани офисный центр

Общественная муниципальная баня в здании на Красноармейской, 60 в Нижнем Тагиле раньше была одним из мест в центре города, где любители попариться могли с пользой провести досуг и относительно недорого пройти оздоровительные процедуры. Летом 2017 года здание бани было выкуплено у администрации города и приватизировано ООО «Оздоровительный центр «Тибет». В управлении промышленной политики и развития предпринимательства администрации Нижнего Тагила тогда пояснили, что здание продано с обременением по использованию (для оказания услуг бани общего пользования) на 5 лет. Но баня вскоре закрылась, а новый собственник начал ремонт.

В конце 2019 года, после закрытия бани, в редакцию АН «Между строк» обратился житель Нижнего Тагила Сергей Иванов, который был обеспокоен судьбой общественной бани.

«В ответе говорится, что с мая по сентябрь там будут делать косметический ремонт, но уже октябрь заканчивается, а баня так и не открылась. Мы с друзьями, с которыми регулярно раньше ходили в эту баню, боимся, что здесь откроют торговый центр», — говорил Иванов.

Директор оздоровительного центра «Тибет» Игорь Ткаченко тогда пояснил, что здание Центральной бани находится в аварийном состоянии и непригодно для эксплуатации.

С 2021 года часть офисных помещений в здании занимает «Нижнетагильская энергосбытовая компания». На запрос нашей редакции там ответили, что арендовали офисы у ООО «СтройКвадро», но никакой информации про баню у них нет. В мэрии Нижнего Тагила АН «Между строк» заявили, что знают о ситуации, но повлиять на неё не могут.