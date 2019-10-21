«Боимся, что здесь откроют торговый центр». Нижний Тагил остался без Центральной бани

В редакцию АН «Между строк» обратился житель Нижнего Тагила Сергей Иванов, который обеспокоен судьбой общественной бани № 1 на Красноармейской, 60. Летом 2019 года здание бани было приватизировано ООО «Оздоровительный центр «Тибет». Как следует из ответа управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации Нижнего Тагила, здание выкуплено с обременением по использованию (для оказания услуг бани общего пользования) на 5 лет.

«В ответе говорится, что с мая по сентябрь там будут делать косметический ремонт, но уже октябрь заканчивается, а баня так и не открылась. Мы с друзьями, с которыми регулярно раньше ходили в эту баню, боимся, что здесь откроют торговый центр», — говорит Иванов.

Директор оздоровительного центра «Тибет» Игорь Ткаченко пояснил, что здание Центральной бани находится в аварийном состоянии и непригодно для эксплуатации.

«По заключению экспертной организации для дальнейшей эксплуатации здания необходимо провести капитальный ремонт. В частности, выполнить усиление балок и плит перекрытий, отмостку по периметру здания, замену кладки наружных стен, реставрацию лестничных маршей, восстановить приточно-вытяжную вентиляцию (которая в настоящий момент не работает), выполнить работы по организации водосточной системы, произвести ремонт санитарно-технического оборудования здания и ревизию внешних сетей. На проведение данных мероприятий требуется финансирование, которое на сегодняшний день отсутствует», — говорит Ткаченко.

Директор отметил, что в настоящий момент ведётся поиск финансирования для реконструкции помещения и подрядной организации для проведения строительно-монтажных работ. При этом срок окончания работ и дата открытия бани пока не уточняется.