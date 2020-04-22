ООН предупредила о риске голода «библейского масштаба» из-за пандемии коронавируса

Всемирная продовольственная программа ООН опубликовала ежегодный доклад, в котором предупредила о возможности «библейского» голода из-за эпидемии.

По данным ООН, количество нуждающихся в продовольствии в мире может вырасти со 130 до 250 миллионов человек. В зоне риска находятся в первую очередь страны, ведущие войны и затронутые экономическим кризисом и глобальным изменением климата. Среди них — Йемен, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Южный Судан, Судан, Сирия, Нигерия и Гаити.

ООН призвала мировое сообщество отреагировать на проблему, чтобы не допустить катастрофы.

Ранее российские организации производителей и поставщиков продовольствия и объединения торговых сетей предложили раздать продовольственные карточки наименее обеспеченным гражданам — такой проект разрабатывал Минпромторг.

По состоянию на утро 21 апреля в России выявили 5642 новых случая коронавирусной инфекции, всего заболели 52763 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».