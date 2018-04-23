Онлайн-магазины Quelle и Otto уходят из России

Немецкая Otto Group закрывает в России онлайн-магазины Quelle и Otto, со ссылкой на гендиректора Otto Group Russia Мартина Ширера пишет «Коммерсантъ».

Решение Ширер связал с глобальной стратегией группы, которая решила сосредоточиться на маркетплейсе Otto.de для немецкоязычных стран и в то же время закрыть маркетплейсы в других странах. В России Otto Group продолжит развивать бренды Bonprix, Witt и eSolutions (логистические, маркетинговые и IT-сервисы для ритейлеров и брендов Tom Farr, Zarina, Befree, Ralf Ringer).

Доля Quelle.ru и Otto.ru в продажах Otto Group в России в 2017 году снизилась до 15% и продолжает снижаться при отсутствии роста продаж, прокомментировал решение группы гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Закрытие этих онлайн-магазинов он назвал ожидаемым. По его информации, Quelle.ru и Otto.ru проигрывают конкуренцию Wildberries и Lamoda.

Otto Group работает в России с 1990 года, в неё входят ООО «Директ Каталог Сервис» (включает каталоги Otto, Witt, Bonprix), Nadom Group, приобретённая в 2009 году Quelle Russia, а также логистические ООО «Бизнес Сервис» и ООО «Промопост». В 2017 году онлайн-продажи Bonprix выросли на 10% и составили 16,5 миллиарда рублей, совокупные продажи Quelle.ru и Otto.ru выросли на 4% и составили 3,75 миллиарда рублей.