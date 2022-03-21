Онкологи ОДКБ удалили редкую опухоль у двухлетней пациентки из Нижнего Тагила 

Детские онкологи Областной детской клинической больницы (ОДКБ) удалили редкое новообразование в печени у 2-летней малышки из Нижнего Тагила. Врачи стали первыми в России по внедрению этой врачебной практики, сообщает департамент информполитики региона.

У 2-летней девочки обнаружилось редкое новообразование в печени — кальцифицирующаяся гнездная стромальная эпителиальная опухоль. На сегодняшний день во всём мире проведено всего 40 операций по удалению подобной опухоли — и все они за пределами РФ. Теперь уральские специалисты планируют описание данной опухоли в отечественной литературе.

«Сегодня мы уже можем смело делать прогнозы о полном выздоровлении пациентки, так как, решившись на этот шаг, мы ставили перед собой единственную цель — сохранить ребёнку жизнь и добиться полного выздоровления», — рассказал оперирующий хирург ОДКБ Сергей Тупоногов.

Врачи Уральского Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ ежегодно проводят около 160 операций разной локализации. Многие операции являются уникальными как в масштабах Свердловской области, так и России в целом.