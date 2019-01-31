OneWeb отложил запуск спутников связи из-за проблем с российским оборудованием

Запуск первых спутников связи по программе OneWeb при помощи ракеты-носителя «Союз» будет отложен, сообщил в Twitter основатель компании Грег Уайлер.

«У ракеты есть проблема, из-за которой необходимо перенести запуск. Наши спутники в порядке и готовы к работе», — отметил Уайлер.

Очередная проверка предстоящего запуска выявила технические проблемы у верхней ступени ракеты-носителя «Фрегат», говорится в сообщении OneWeb. Компания отмечает, что сейчас проходит дополнительное тестирование и оценка любого потенциального воздействия на запуск.

«Такие события не редкость в индустрии запуска. Мы продолжаем совместную работу по подготовке ракеты-носителя и спутников OneWeb к запуску», — отмечается в заявлении компании.

«Роскосмос» анонсировал запуск «Союзом» спутников OneWeb в середине января, запуск будет осуществлён с космодрома Куру во французской Гвиане в феврале. Предполагалось, что запуск британских спутников откладывается на конец марта, рассказал источник в ракетно-космической отрасли. При заправке окислителем разгонного блока «Фрегат» была обнаружена негерметичность сварного шва, сообщало РИА Новости со ссылкой на источники.

Проект OneWeb — это создание орбитальной группировки из 900 спутников, которая к 2027 году должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет. Проект привлёк более $1,7 млрд от Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона, Qualcomm, а также SoftBank. Россия в 2015 году подписала контракт на запуски ракет «Союз» со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год.