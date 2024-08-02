Омбудсмен по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова проведёт личный приём пострадавших от взрыва в Нижнем Тагиле

8 августа уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова проведёт личный приём пострадавших в результате взрыва газа на улице Сибирской, 81.

Как сообщил помощник омбудсмена журналисту АН «Между строк», помимо Мерзляковой в Нижний Тагил прибудут и сотрудники аппарата уполномоченного.

«Вместе с Татьяной Георгиевной на приёме будут сотрудники аппарата уполномоченного, чтобы пообщаться как можно с большим числом пострадавших тагильчан и их родственников», — сообщил АН «Между строк» пресс-секретарь омбудсмена Станислав Мищенко.

О месте и времени проведения встречи будет сообщено дополнительно.