Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Все соревнования Олимпийских игр в Токио пройдут без зрителей. Такое решение приняли власти Японии из-за чрезвычайной ситуации, связанной с распространением заболевания коронавирусом. Решение уже согласовано с Международным олимпийским комитетом, сообщает «Российская газета».
Министр по делам Игр Тамае Марукава накануне объявила о том, что соревнования на всех олимпийских аренах во время Игр в Токио пройдут без зрителей. На такое решение повлияло ухудшение ситуации с заболеванием коронавирусом и введение режима чрезвычайной ситуации.
Из-за высокого темпа роста числа заболевших в Токио введён режим ЧС, который будет действовать с 12 июля по 22 августа. 23 июля в столице Японии откроются Летние Олимпийские игры, которые продлятся до 8 августа.
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах ранее заявил о том, что МОК и Международный Паралимпийский комитет поддержат любое решение, которое примут местные власти, исходя из сложившейся обстановки.
- Ранее стало известно, что в состав сборной России на Олимпиаду в Токио вошли 15 спортсменов из Свердловской области. Всего нашу страну на международных соревнованиях представят 335 спортсменов из 30 субъектов РФ. Свердловская область входит в число регионов-лидеров по числу спортсменов, которые выступят на Олимпиаде.
- На Олимпиаде выступят около 11 тысяч спортсменов из 205 национальных олимпийских комитетов. Они разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.