Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Все соревнования Олимпийских игр в Токио пройдут без зрителей. Такое решение приняли власти Японии из-за чрезвычайной ситуации, связанной с распространением заболевания коронавирусом. Решение уже согласовано с Международным олимпийским комитетом, сообщает «Российская газета».

Министр по делам Игр Тамае Марукава накануне объявила о том, что соревнования на всех олимпийских аренах во время Игр в Токио пройдут без зрителей. На такое решение повлияло ухудшение ситуации с заболеванием коронавирусом и введение режима чрезвычайной ситуации.

Из-за высокого темпа роста числа заболевших в Токио введён режим ЧС, который будет действовать с 12 июля по 22 августа. 23 июля в столице Японии откроются Летние Олимпийские игры, которые продлятся до 8 августа.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах ранее заявил о том, что МОК и Международный Паралимпийский комитет поддержат любое решение, которое примут местные власти, исходя из сложившейся обстановки.