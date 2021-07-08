Спорт

15 свердловских спортсменов вошли в состав сборной России на Олимпиаде в Токио

08.07.2021 16:09
15 свердловских спортсменов вошли в состав сборной России на Олимпиаде в Токио

В состав сборной России на Олимпиаду в Токио вошли 15 спортсменов из Свердловской области. Всего нашу страну на международных соревнованиях представят 335 спортсменов из 30 субъектов РФ. Свердловская область входит в число регионов-лидеров по числу спортсменов, которые выступят на Олимпиаде, вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Татарстаном и Ростовской областью, сообщает департамент информполитики региона. 

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях выступят около 11 тысяч спортсменов из 205 национальных олимпийских комитетов. Они разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Свердловскую область будут представлять: баскетболисты Илья Карпенков и Кирилл Писклов, волейболистки Дарья Пилипенко и Ксения Смирнова, дзюдоисты Михаил Игольников, Нияз Ильясов и Александра Бабинцева, представительница конного спорта Александра Максакова. А также Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина и Дарья Устинова плавание, Виктория Мешкова скалолазание, Давид Белявский спортивная гимнастика, Ксения Перова стрельба из лука, Анастасия Татарева художественная гимнастика. 

Спортивный эксперт Андрей Каща уверен, что российская команда будет одним из фаворитов командного турнира.

«Из-за пандемии коронавируса и сбоя в календарях проведения соревнований в прошлом и нынешнем годах очень сложно объективно оценивать расклады в тех или иных видах спорта. Но, безусловно, мы можем рассчитывать на золото олимпийской чемпионки Рио-2016 Анастасии Татаревой в художественной гимнастике. Она не только победительница Игр, но и шестикратная чемпионка мира. А в прошлом месяце в болгарской Варне она стала чемпионкой Европы в групповом многоборье. Конечно, поборется за медаль Токио-2020 наша лучница Ксения Перова из Лесного. У неё есть золото чемпионатов мира и Европы, серебро Олимпиады-2016 в Рио. Не хватает только золота Игр. Третий наш претендент на медали Игр в Токио — гимнаст Давид Белявский. У него есть успешный опыт Рио-2016, откуда он вернулся с серебром в команде и бронзой в упражнении на брусьях. А в 2019 году в Штутгарте мужская сборная России по спортивной гимнастике, в состав которой входил и Белявский, впервые в истории выиграла командное многоборье на чемпионате мира», — говорит Андрей Каща.

Напомним, российские спортсмены выступят на Играх в Токио под аббревиатурой Олимпийского комитета России Russian Olympic Committee (ROC).

  • На XXXI Летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Россию представляли 11 спортсменов из Свердловской области.
Фото: 
официальный сайт Олимпийского комитета России
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