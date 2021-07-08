15 свердловских спортсменов вошли в состав сборной России на Олимпиаде в Токио

В состав сборной России на Олимпиаду в Токио вошли 15 спортсменов из Свердловской области. Всего нашу страну на международных соревнованиях представят 335 спортсменов из 30 субъектов РФ. Свердловская область входит в число регионов-лидеров по числу спортсменов, которые выступят на Олимпиаде, вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Татарстаном и Ростовской областью, сообщает департамент информполитики региона.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях выступят около 11 тысяч спортсменов из 205 национальных олимпийских комитетов. Они разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Свердловскую область будут представлять: баскетболисты Илья Карпенков и Кирилл Писклов, волейболистки Дарья Пилипенко и Ксения Смирнова, дзюдоисты Михаил Игольников, Нияз Ильясов и Александра Бабинцева, представительница конного спорта Александра Максакова. А также Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина и Дарья Устинова — плавание, Виктория Мешкова — скалолазание, Давид Белявский — спортивная гимнастика, Ксения Перова — стрельба из лука, Анастасия Татарева — художественная гимнастика.

Спортивный эксперт Андрей Каща уверен, что российская команда будет одним из фаворитов командного турнира.

«Из-за пандемии коронавируса и сбоя в календарях проведения соревнований в прошлом и нынешнем годах очень сложно объективно оценивать расклады в тех или иных видах спорта. Но, безусловно, мы можем рассчитывать на золото олимпийской чемпионки Рио-2016 Анастасии Татаревой в художественной гимнастике. Она не только победительница Игр, но и шестикратная чемпионка мира. А в прошлом месяце в болгарской Варне она стала чемпионкой Европы в групповом многоборье. Конечно, поборется за медаль Токио-2020 наша лучница Ксения Перова из Лесного. У неё есть золото чемпионатов мира и Европы, серебро Олимпиады-2016 в Рио. Не хватает только золота Игр. Третий наш претендент на медали Игр в Токио — гимнаст Давид Белявский. У него есть успешный опыт Рио-2016, откуда он вернулся с серебром в команде и бронзой в упражнении на брусьях. А в 2019 году в Штутгарте мужская сборная России по спортивной гимнастике, в состав которой входил и Белявский, впервые в истории выиграла командное многоборье на чемпионате мира», — говорит Андрей Каща.

Напомним, российские спортсмены выступят на Играх в Токио под аббревиатурой Олимпийского комитета России — Russian Olympic Committee (ROC).