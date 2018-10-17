Олимпийские чемпионы Александр Попов и Александр Легков провели мастер-классы в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17 октября, ФОК «Президентский» посетили олимпийские чемпионы пловец Александр Попов и лыжник Александр Легков, где провели мастер-классы для юных тагильских спортсменов. Именитые гости приехали в Нижний Тагил по приглашению главы города Владислава Пинаева, который сам является мастером спорта СССР по плаванию и в одно время тренировался с Поповым.

«Спортсмены приехали в Нижний Тагил по приглашению главы города Владислава Пинаева, который хорошо общается с этими великими людьми, — отметил начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Дмитрий Язовских. — Вместе с Александром Легковым приехал ещё один знаковый человек для нашей области. Бронзовый призёр Олимпийских игр и многократный победитель Кубка мира Иван Алыпов. И вот те упражнения, которые сейчас Легков демонстрирует, дали ему возможность победить в Tour de Ski и на Олимпиаде в Сочи. Вот эта легенда сегодня здесь, и, как видно, детям это очень интересно».

Владислав Пинаев заявил, что для начинающих спортсменов очень важно иметь возможность пообщаться со своими кумирами.

«Самое дорогое — это не упражнения, которым их научат, а возможность увидеть тех, кем гордится страна, — заявил градоначальник. — Мы пообщались с Поповым, Легковым, олимпийским чемпионом по гандболу Александром Тучкиным и серебряным призером Олимпийских игр по лыжам Иваном Алыповым по поводу того, чтобы атлеты высокого уровня приезжали к нам чаще. Это повлияет на развитие спорта в Нижнем Тагиле. И в будущем уже наши ребята будут прославлять город и Россию на международных соревнованиях».

Александр Попов родился в 1971 году в городе Лесной Свердловской области. В семь лет начал заниматься плаванием. Воспитанник спортивного клуба «Факел» города Свердловск-45 (Лесной). Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом Дружбы. Заслуженный мастер спорта СССР. Четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы.

Уроженец Екатеринбурга Иван Алыпов - заслуженный мастер спорта России. Член олимпийской сборной команды России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Турине. Обладатель бронзовой медали Олимпиады-2006 в командном спринте в паре с Василием Рочевым.