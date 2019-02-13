Ольга Глацких в Instagram показала свою тренировку в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Экс-глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, покинувшая свою должность после скандала, выложила в Instagram видео своей тренировки в Нижнем Тагиле. К открытию всероссийского турнира по художественной гимнастике «Ты сможешь сам» олимпийская чемпионка готовится на Вагонке в спортивном центре «Уралвагонзавода».
Турнир стартует в Тагиле 15 февраля в ФОК «Президентский». В нём примут участие более 450 гимнасток. В качестве почётных гостей на открытие мероприятия приглашены олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, двукратный олимпийский чемпион по гандболу Александр Тучкин, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Мурзина, десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова, шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков.
«Меня все спрашивают, чем я планирую заниматься. Отвечаю: тем же, чем и всегда. Сегодня тренировалась к открытию турнира “Ты сможешь сам”. Он стартует в пятницу, 15 февраля, в Нижнем Тагиле. Этот турнир очень важен для меня. Он должен стать регулярной площадкой для сотен спортсменов со всей страны. Это старт большой системной работы, которую мы с моей командой готовили весь прошлый год. Турнир, его открытие и мероприятия, приуроченные к нему, — это не просто соревнование спортсменов. Он соберёт тех, на кого стоит равняться, настоящих лидеров и чемпионов!» — написала Ольга Глацких в соцсети.