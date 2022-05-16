Олег Шатов забил первый гол за ФК «Урал» в этом сезоне

31-летний уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов забил свой первый мяч за ФК «Урал» в текущем сезоне Премьер-лиги. Накануне свердловский клуб на своём поле со счётом 3:0 победил казанский «Рубин» в матче 29-го тура. Тагильчанин смог отличиться на 57-й минуте встречи, блестяще исполнив удар со штрафного. Гол и голевая передача сделали Шатова лучшим игроком матча.

«Урал» после этой победы набрал 30 очков и поднялся из зоны стыковых матчей, подопечные Шалимова занимают 12-е место. В заключительном 30-м туре «шмели» в гостях сыграют против тульского «Арсенала».

Напомним, полузащитник вернулся в «Урал» в зимнее трансферное окно и провёл 10 матчей. На счету Олега также 3 голевые передачи.

Олег Шатов — воспитанник тагильской футбольной школы «Уралец», в своей карьере выступал за «Урал», «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Также полузащитник провёл 28 матчей за сборную России. В ноябре 2021 года футболист решил покинуть ФК «Рубин» и сделать паузу в карьере. В середине января 2022 года Шатов стал тренироваться вместе с «Уралом» на сборах.

Олег Шатов не забывает про родной город. В 2016 году тагильчанин вложил 13 млн рублей в строительство стадиона на Руднике имени III интернационала. В 2020 году Шатов пожертвовал полмиллиона рублей на лечение трёхлетней девочки из Нижнего Тагила.