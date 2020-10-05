Окурки, бутылки и салфетки. Как экологические активисты устраняли последствия летнего отдыха тагильчан на Муринских прудах

В минувшие выходные общественники из организаций «Чистый Урал» и «ЭкоПраво» в своей группе «ВКонтакте» пригласили тагильчан на субботник. В субботу, 3 октября, местом встречи назначили школу № 100, чтобы наводить порядок на территории Муринских прудов — здесь горожане летом проводили пикники, загорали и отдыхали. Журналист Катя Кукина отправилась посмотреть, сколько человек поддержит инициативу.

Организаторы приглашали тагильчан к 10 часам утра, но никого из представителей «Чистого Урала» и «ЭкоПрава» на условленном месте долго не было. Тогда собравшиеся волонтёры решили не терять времени и начали уборку. Самыми пунктуальными оказались семь человек.

«Мы пришли к месту сбора, 100-й школе, но никого не увидели. Взяли мешки, принесённые из дома, и сами стали убирать», — говорит Наталья Реш.

Также поступила и семья Бережновых.

«Это мой первый субботник. На прошлой неделе мы ходили на пикник с детьми, а на этой я хотела им показать, что о природе надо заботиться. Жаль, что всё так неорганизованно», — поделилась Татьяна Бережнова.

К 11 часам пришли инициаторы акции. Они принесли людям мешки и перчатки. Увидев, что волонтёры начали убирать территорию сами, организаторы обрадовались.

«Это одна из проверок. Люди увидели, что необязательно надо организовываться, можно и со своим энтузиазмом пойти бороться с нашим врагом — мусором», — говорит Андрей Рябков, учредитель организации «Чистый Урал».

Организатор акции Дмитрий Есин объяснил, что это уже шестое мероприятие в формате субботника, но сегодня впервые произошла накладка по времени — задержаться пришлось по уважительной причине.

Тем временем к Муринским прудам пришли ещё желающие очистить территорию, всего около 20 человек. За 4 часа участники субботника собрали 24 мешка мусора. Чаще всего попадались окурки, встречалось и такое: 22 бычка на один квадратный метр. Следующим по популярности мусором стали влажные салфетки: их находили и в воде, и в траве, и на тротуарах. Также постоянно встречались пластиковые и стеклянные бутылки. Самой «древней» находкой стала бутылка из-под пива 2010 года. Однако весь мусор собрать за один субботник не удалось. Дмитрий Есин сказал, что на следующей неделе они снова проведут субботник на Муринских прудах. Только уже без опозданий.