Около 30 ледовых площадок и кортов будут работать этой зимой в Нижнем Тагиле (СПИСОК)

Почти 30 ледовых площадок и кортов будут работать этой зимой в Нижнем Тагиле, сообщил сегодня, 13 ноября, депутатам думской комиссии по физкультуре и спорту начальник профильного управления администрации Дмитрий Язовских. При этом на обслуживании муниципалитета сегодня находятся только 19 объектов, остальные, по словам чиновника, не закреплены ни за кем – их заливают своими силами общественники, ТОСы или ТСЖ. Шесть кортов уже начали работать.

«Сегодня шесть кортов уже залиты, на них уже можно покататься. Это корт на Выйской, 53 (СШОР “Юпитер”), на Мира, 42а (СШ “Юность”), на Уральском проспекте, 70, Володарского, 5 и Басова, 11 (МАСОУ “Спартак”) и на Тагилстроевской, 5 (клуб туристов “Азимут”). Из проблем – корт на Металлургов, 6. Двор вошёл в федеральную программу по благоустройству городской среды. К сожалению, там сейчас есть всё, кроме корта. Место подготовлено, заасфальтирована площадка, в резину закатана, ждём поставки бортов. Я думаю, что его ещё возможно сделать до Нового года», – рассказал начальник управления по развитию физкультуры, спорта и молодёжной политики Дмитрий Язовских.

Завершено строительство хоккейного корта в парке «Народный». Вице-спикер Нижнетагильской думы Игорь Базилевич обратил внимание на то, что почти все корты и площадки, находящиеся на обслуживании муниципалитета, сегодня требуют небольшого ремонта. У двух из 19 объектов отсутствует освещение, ещё у 12 оно тусклое – требуется замена ламп или установка мачт. Хоккейные ворота установлены на восьми территориях, оградительная сетка по всему периметру и без повреждений имеется у трёх кортов.

«Корты находятся на внутриквартальных территориях. Заниматься освещением по линии управления физической культуры и спорта мы не можем. Мы можем делать это только в рамках [реализации программы] “Комфортная городская среда” через Юрченко. Сегодня задача такая стоит, но это задача не одного года, давайте будем реалистами. Физкультура сегодня должна сделать в первую очередь качественный лёд, чтобы он не был травмоопасным. Надо ещё исходить и из того, что сегодня на тех маленьких кортиках, которые стоят во дворах, в большинстве случаев просто катаются, то есть это просто катки, а не корты. Корты у нас укомплектованы всем необходимым. Часть площадок мы не готовы сегодня на себя взять, ими должны заниматься управляющие компании. Это моя принципиальная позиция», – отметил замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров.

В этом году корты планируется залить в том числе по этим адресам:

- ул. Зари,45,

- ул. Пихтовая, 12,

- ул. Пархоменко, 122,

- ул. Победы, 42,

- ул. Дружинина, 65,

- пр. Ленинградский, 103,

- ул. Пархоменко, 125,

- пр. Дзержинского, 49,

- пр. Дзержинского, 63,

- ул. Шмидта, 22,

- ул. Красноармейская, 84,

- ул. Гвардейская, 48,

- ул. Аганичева, 24,

- ул. Кузнецова, 3,

- ул. Лебяжинская, 16,

- ул. Металлургов, 1а,

- ул. Фотеево, 105б,

- пр. Ленина, 32,

- ул. Гагарина, 14а.