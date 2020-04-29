Официальное число безработных в России приблизилось к миллиону человек

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в эфире «России 24» заявил, что число официально зарегистрированных безработных в России сейчас составляет 950 тысяч человек.

«Последний месяц-два мы видим динамику к росту, но это достаточно такой сдержанный темп роста, на который мы в принципе и рассчитывали», — сказал министр.

По словам чиновника, фактическая безработица сейчас оценивается на уровне 3,7 миллиона человек. Он допустил, что к концу года этот показатель вырастет до 5-6 миллионов.

Также Котяков сообщил об увеличении числа граждан, которые обращаются в государственные инстанции за помощью в процессе трудоустройства.

«Если мы и раньше видели, что часть граждан к нам обращались за трудоустройством, это был примерно один из четырёх граждан, ищущих работу, то на сегодняшний день <...> уже каждый третий гражданин, потерявший работу, приходит на портал ["Работа в России"], приходит в центр занятости, чтобы работу найти», — пояснил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство ведёт постоянный мониторинг ситуации на рынке труда в стране в условиях пандемии. Глава кабмина напомнил, что для граждан, потерявших работу в период с 1 марта, предусмотрены увеличенное пособие по безработице и выплаты на несовершеннолетних детей. При этом службы занятости переведены в онлайн-режим, оформить пособие или получить помощь с поиском работы можно дистанционно.

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