Одобрена концепция развития кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом

Наблюдательный совет туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» во главе с экс-губернатором Эдуардом Росселем одобрил концепцию развития горнолыжного курорта с охватом 15 прилегающих населённых пунктов.

По словам генерального директора АНО «ТРК "Гора Белая"» Леонида Гункевича, на территории кластера, площадь которого составит около 2,5 тысячи квадратных километров, планируется построить горнолыжную деревню, где пешеходная зона и автодороги не будут пересекаться. Также в планах — создание 50 километров новых горнолыжных трасс, обустройство порядка 400 километров пешеходных троп, организация инфраструктуры для катания на горных велосипедах и мотоциклах, рельсовых горках, коньках, летнего тюбинга, зиплайна. Кроме того, здесь предполагается установить большое колесо обозрения.

«На территории кластера появятся порядка 200 объектов, в том числе это существующие объекты, которые будут значительно преобразованы. В числе новых объектов с востребованными концепциями — тематический парк горнозаводской цивилизации, реконструированная узкоколейная железная дорога, сеть троп и маршрутов», — отметил Леонид Гункевич.

«Каждый такой проект начинался с идей, которые казались фантастическими. В подходах к развитию курорта использованы лучшие практики мировых лидеров турбизнеса. Эта концепция — предложение для инвесторов с описанием того, что мы хотим видеть. Она также может стать основой для формирования планов благоустройства муниципалитетов, которые входят в кластер, потому что обсуждалась с населением и главами и нашла поддержку», — сказал первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Напомним, активная работа по созданию туристско-рекреационного кластера, центром которого станет горнолыжный комплекс «Гора Белая» под Нижним Тагилом, ведётся по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Сейчас комплекс ежегодно посещают более 270 тысяч человек, планируется увеличить число отдыхающих в 2,5 раза — до 700 тысяч человек в год, а в долгосрочной перспективе — до полутора миллионов человек в год. К концу 2019 года планируется завершить подготовку проектно-сметной документации развития кластера и определить перечень резидентов, а уже в 2020 году должно начаться строительство гостиниц, объектов досуга и общественного питания.

Для резидентов кластера «Гора Белая» установлен льготный налоговый режим: инвестиционный налоговый вычет в размере 90% от величины вложений в основные средства, 10-летний льготный период по налогу на имущество — на первые пять лет ставка обнуляется, в последующие пять лет будет действовать пониженный в два раза коэффициент ставки (вместо 2,2 процента — 1,1 процента).