Одну из улиц Нижнего Тагила назвали в честь создателя танка Т-90 Владимира Поткина

Одну из улиц Дзержинского района Нижнего Тагила назвали в честь главного конструктора Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения и создателя танка Т-90 Владимира Поткина. Соответствующее постановление разместили на официальном сайте администрации города. Улица Поткина сменит улицу Хвойную на Вагонке.

Владимир Иванович трудился на Уральском вагоностроительном заводе с 1971 года, где прошёл путь от старшего инженера-конструктора отдела «520» до главного конструктора Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Создал и вывел на внешний рынок знаменитый танк Т-90. Сегодня на доме, где жил инженер, установлена мемориальная доска. Кроме того, в 2020 году Поткину хотели посмертно присвоить звание почётного гражданина Нижнего Тагила. Его кандидатуру выдвинули работники Уральского конструкторского бюро. Однако в ходе тайного голосования на оргкомитете по подготовке и проведению Дня города больше всего голосов набрали Владимир Рощупкин и Николай Князев.