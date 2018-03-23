Одного из забравшихся на екатеринбургскую телебашню руферов увезли в больницу

В Екатеринбурге увезли в больницу одного из руферов, который сегодня ночью забрался на телебашню в знак протеста против её сноса, пишет Znak.com.

По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, молодой человек по имени Артём травмировал во время спуска ногу, в больнице ему должны сделать снимок ноги. Двое других спустившихся экстремалов находятся в удовлетворительном состоянии, но очень замёрзли. Один из руферов поднимался на башню в 28-й раз, другой — в первый раз, по третьему информация уточняется.

Татьяна Мерзляков сообщила, что ребят покормили и увезли в полицию. Омбудсмен пообещала, что через полтора часа их отпустят домой. Руферам вменяют мелкое хулиганство.

Напомним, сегодня в 4:45 на недостроенную телебашню пытались залезть более десятка активистов, которые таким образом хотели выразить свой протест решению властей о сносе городской достопримечательности. Прорваться на объект смогли лишь четверо — остальных задержала и передала в полицию охрана РВС. Однако в УМВД РФ по Екатеринбургу их судьбу пояснить не смогли.

Попавшие на башню активисты установили на верхушке гигантский триколор, после чего один из них спрыгнул вниз с парашютом. Остальные просидели на вышке более семи часов, очень замерзли и были вынуждены спуститься.

На место приехали МЧС, полиция, представители прокуратуры, УГМК и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Представители УГМК, которая является заказчицей сноса телебашни, в свою очередь заявили, что «пострадавшие» (кто именно, не уточняется) написали на активистов заявление в полицию. Мерзлякова уточнила, что молодых людей ждёт уголовный процесс, однако, по её словам, в «схватке с охраной» те, кто спустился с башни, не участвовали.

Екатеринбургская телебашня будет снесена утром 24 марта в 9:00. Заказчик работ компания УГМК планирует строить на этом месте ледовый дворец для ХК «Автомобилист».