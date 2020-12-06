Один погиб, второй — в реанимации. Двое рабочих сорвались с высоты четвёртого этажа во время строительства ледовой арены УГМК в Екатеринбурге

06.12.2020 10:34
На стройке ледовой арены УГМК в Екатеринбурге двое рабочих из Узбекистана сорвались с высоты четвёртого этажа. В результате один человек погиб, получив черепно-мозговую травму, второй со множественными травмами был доставлен в больницу Екатеринбурга и находится в реанимации, сообщили URA.ru очевидцы.
Сотрудники полиции установили личности рабочих. Несовместимые с жизнью травмы получил 20-летний молодой человек, а в больницу был доставлен его 22-летний коллега.
«С большой долей вероятности можно сказать, что ЧП произошло из-за нарушения правил техники безопасности. Всё произошло на четвёртом уровне строительства. Точная причина случившегося выясняется», — отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.