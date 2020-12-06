Один погиб, второй — в реанимации. Двое рабочих сорвались с высоты четвёртого этажа во время строительства ледовой арены УГМК в Екатеринбурге

На стройке ледовой арены УГМК в Екатеринбурге двое рабочих из Узбекистана сорвались с высоты четвёртого этажа. В результате один человек погиб, получив черепно-мозговую травму, второй со множественными травмами был доставлен в больницу Екатеринбурга и находится в реанимации, сообщили URA.ru очевидцы.

Сотрудники полиции установили личности рабочих. Несовместимые с жизнью травмы получил 20-летний молодой человек, а в больницу был доставлен его 22-летний коллега.