Один из пострадавших в массовой аварии на окраине Екатеринбурга скончался (ВИДЕО)

Водитель автомобиля Renault, который сегодня попал в массовую аварию на перекрёстке Димитрова — Революции, скончался, со ссылкой на источник пишет E1.ru. Информацию подтвердили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Момент столкновения записали камеры видеонаблюдения, на записи видно, что Mitsubishi выезжает с улицы Революции, начинает поворачивать в сторону Челябинска, а в этот момент по встречной полосе едет Renault. Машины сталкиваются, после этого Renault врезается в микроавтобус. Пострадали четыре человека, в том числе водитель Renault.

В ГИБДД по Екатеринбургу пока не прокомментировали саму аварию.