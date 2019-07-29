В ДТП на окраине Екатеринбурга пострадали четыре человека (ФОТО)

На перекрёстке Димитрова — Революции в Екатеринбурге произошло массовое ДТП с четырьмя пострадавшими, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет E1.ru.

По словам очевидцев, автомобиль Mitsubishi выехал на улицу Димитрова со двора, сбил Renault, после чего Renault вылетел на встречную полосу. Судя по фото, которые размещены в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте», в ДТП участвовала ещё как минимум одна машина — «Газель».

По словам собеседника E1.ru, у одного из пострадавших тяжёлые травмы.