Один человек погиб. Стали известны подробности аварии в Нижнем Тагиле, в которой пострадали двое детей

В Госавтоинспеции Нижнего Тагила рассказали подробности сегодняшней аварии на улице Фестивальная. В результате ДТП погиб один человек, ещё четыре получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое детей.

17 октября около 13 часов дня 35-летний водитель автомобиля Kia Rio двигался по улице Фестивальная, не учитывая дорожные и метеорологические условия, а также выбрав скорость, с которой было сложно контролировать ситуацию на проезжей части. Из-за этого машину занесло и откинуло во встречный автомобиль Toyota Caldina, за рулём которого был 43-летний мужчина.

«Водитель Kia Rio возвращался с сыном домой, после того, как отвёз жену на работу. Toyota Caldina направлялась в Екатеринбург. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Kia Rio погиб на месте. Пассажир автомобиля Kia Rio, мальчик 5 лет, водитель Toyota Caldina и пассажиры, девочка 11 лет и женщина 42 лет, получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в ГИБДД.

На обоих автомобилях была установлена летняя резина. Госавтоинспекция призывает водителей учитывать дорожные и метеорологические условия, снижать скорость, избегать резких маневров. Также необходимо сменить летнюю резину на зимнюю.