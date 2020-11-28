«Очнулся уже на полу». В Нижнем Тагиле подростки ради развлечения избили продавца в DEPO до бессознательного состояния 

В торгово-развлекательном центре DEPO толпа подростков 15–17 лет избила 21-летнего продавца кофе Максима. Инцидент произошёл вечером 25 ноября. Как рассказал АН «Между строк» сам Максим, в тот день он приехал в ТРЦ забирать вещи, которые должна была отдать ему сменщица.

«Я был с другом, начал примерять вещи и уронил пластиковый стаканчик, из которого вылилась вода. К нам подошли подростки, начали провоцировать, требуя, чтобы мы вытерли пол. Мы им сказали, что сейчас позовём уборщицу. Им это не понравилось, и тогда меня первый раз ударили, не слишком сильно. После этого мы отошли с другом и я начал вытирать лицо, но через 2-3 минуты их подошло ещё больше и сразу же началась потасовка. Мне из толпы прилетел удар, после него я уже очнулся на полу, меня начали запинывать», — говорит молодой человек.

По словам Максима, нападавших было не менее 5 человек. Через несколько минут в драку вмешались охранники торгового центра и растащили подростков. С разбитой губой и четырьмя выбитыми зубами пострадавшего отвели в пункт охраны, после чего был вызван наряд полиции.

Как рассказали нашему агентству сотрудники торговых точек в DEPO, бесцельно шатающиеся по торговому центру подростки — это настоящая проблема для персонала магазинов. Школьники не только вызывающе себя ведут в общественном месте, но и периодически совершают мелкие правонарушения, а также кражи с порчей имущества.