«Очнитесь!»: участницы протестов в Беларуси опубликовали видео с воззванием к народу

Белорусские женщины, участвующие в протестах, записали видеообращение к народу с призывом «очнуться», видеоролик опубликован на YouTube-канале «24 канал».

В видеообращении женщины называют себя теми словами, которыми ранее охарактеризовал участников акций президент Александр Лукашенко: «Это я — управляемая овца», «Я и есть белорусское быдло», «Это в мою спину вы стреляете», «Это я — та, которой лучше рожать, чем решать политические вопросы», «Это я — наёмник из России», «Это я — безработная с криминальным прошлым».

«Мы больше не планируем завтрашний день, потому что не знаем, чем закончится сегодняшний. Сейчас мы отстаиваем свою свободу на мирных акциях, на улице и в Сети. Получаем сроки в то время, как вас вводят в заблуждение и дезинформируют. Наши активисты — женщины, мужчины, пожилые и молодые, здоровые и больные — получают пули, пока вы пьёте чай на кухне и находитесь в неведении. Очнитесь!» — призывают они.

Напомним, ранее Лукашенко заявил следующее: «Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй, дядя, по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает».

За пять дней протестов по всей Беларуси были задержаны тысячи людей, много избитых, по официальным данным, двое погибли. Параллельно с уличными акциями протеста продолжает набирать обороты бессрочная забастовка на предприятиях страны.