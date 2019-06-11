«Очкарик» Рябухин отправится в колонию-поселение за уклонение от обязательных работ

Екатеринбуржец Владислав Рябухин, ставший известным благодаря нашумевшему «делу очкарика», отправится в колонию-поселение, сообщила пресс-секретарь Свердловского областного суда Екатерина Масленникова.

По её словам, сегодня должны были состояться слушания под председательством судьи Марии Кузнецовой по апелляционной жалобе Рябухина и его защиты на решение Берёзовского городского суда, постановившего отправить молодого человека в колонию-поселение на 22 дня за нарушение условий отбытия наказания в виде 300 часов обязательных работ. Рябухин обжаловал решение суда, но сегодня прислал в областной суд извещение об отзыве своей апелляционной жалобы.

«На основании данного заявления суд постановил прекратить производство по данной апелляционной жалобе. Решение Берёзовского городского суда считается вступившим в силу», — уточнила Масленникова.

Напомним, Рябухин получил ранее 300 часов обязательных работ из-за произошедшего летом 2017 года инцидента. Владислав поехал в Пионерский микрорайон Екатеринбурга со своим другом Эдуардом, чтобы забрать девушку последнего с вечеринки. Там они повздорили с компанией молодых людей, с которыми отдыхала подруга Эдуарда. После перебранки началась драка.

В ходе потасовки один из участников драки, Саргис Арутюнян, попытался оттолкнуть или ударить Рябухина (версии сторон разнятся), «очкарик» в ответ нанёс Арутюняну довольно серьёзный удар в область головы. Его противник потерял координацию и упал на асфальт, ударившись о бордюр.

27 августа 2018 года Кировский районный суд признал Рябухина виновным в произошедшем, однако переквалифицировал дело с части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») на более мягкую часть 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Рябухина приговорили к 300 часам обязательных работ и штрафу в 200 тысяч рублей.

Часы обязательных работ Рябухин должен был отработать в МКУ «Благоустройство и ЖКХ» Берёзовского. К качеству самой работы Рябухина у коммунальщиков претензий не возникло, однако они настаивают, что он нарушил договорённость о сроках выхода на работу. В результате накопились три прогула, о которых и была проинформирована Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН по Свердловской области. Данная структура и инициировала судебное разбирательство, в ходе которого Рябухина определили в колонию-поселение.