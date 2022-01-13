Очистка Черноисточинского пруда начнётся в середине июня

Очистка Черноисточинского пруда от донных отложений начнётся после 15 июня 2022 года. Об этом директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев доложил мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, сообщают в администрации города.

Как рассказал Васильев, в настоящее время смонтирован пульпопровод протяжённостью три километра, оборудована площадка для складирования и осушения донных отложений. Также проложены водопропускные каналы, смонтирована система гидроизоляции, проведены работы по укреплению отстойника для чистой воды.

«180 геотуб подготовлены для монтажа, — отметил Игорь Васильев. — В конце февраля состоится приёмка земснаряда, который специально изготавливается для этого проекта. В конце весны агрегат будет смонтирован на берегу пруда и спущен на воду. После 15 июня, когда закончится нерестовый период, земснаряд будет запущен в работу».

По словам Пинаева, реализация экологического проекта, который утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, идёт в рамках запланированных сроков.

Аналогов земснаряду, который будет осушать и складировать донные отложения, в регионе нет. Точность и скорость производимых работ будет повышена за счёт использования системы спутниковой навигации и комплексов датчиков для определения положения устройства.

Напомним, ранее «Водоканал-НТ» определился со способом рекультивации старого шламонакопителя Черноисточинского пруда.